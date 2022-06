Kalbe: Mähmaschine zerstört Straßenkreuze, die an Unfallopfer erinnern sollen

Sie sollten den Ort nicht vergessen lassen, an dem zwei Menschen starben – nun liegen sie im Staub. Zwei zerstörte Straßenkreuze bei Kalbe sorgen für Ärger.

Kalbe - Es ist ein trauriger Abschnitt an der Landesstraße 21, kurz hinter dem Ortsausgang Kalbe in Richtung Neuendorf. Zwei Menschen verloren hier in den vergangenen Jahren ihr Leben. Nun ist der Ort noch trauriger ...