Neben der mobilen Jugendarbeit bietet Elvira Chevalier (rechts) auch bei den Kreativ Kidz des Vereins Künstlerstadt Kalbe Mitmachprojekte an. Das Bild zeigt Marla Reisach (links) und Finja Dehning, die mit ihr in der Galerie „Die 8“ in Kalbe malen.

Foto: Doreen Schulze