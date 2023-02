Derzeit arbeiten Handwerker in der Kindertagesstätte Märchenland in Kalbe. Moderni- sierungsarbeiten im Sanitärbereich stehen an. Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb. Die Vier- bis Sechsjährigen können sich anschließend auf Privatsphäre im Waschraum freuen.

Abrissarbeiten im Waschraum in der Kita Märchenland in Kalbe. Alte Fliesen werden herausgestemmt.

Kalbe - Laut war es gestern in der Kindertagesstätte Märchenland in Kalbe. Das Rattern des Stemmhammers hallte durch das Gebäude. In der oberen Etage waren Arbeiter damit beschäftigt, alte Fließen von Fußboden und Wand zu lösen. Auch die bestehenden Waschbecken und Toiletten entfernten sie. Der dabei entstehenden Bauschutt wurde von ihnen entsorgt. Während des Mittagsschlafes der Kinder herrschte allerdings Ruhe in der Einrichtung.