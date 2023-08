Wie sicher sind die Grabsteine? Auf den acht kommunalen Friedhöfen in der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe, darunter auch auf dem denkmalgeschützten Areal in der Milde-Stadt, wurden Grabsteine überprüft. Dabei stellten die Sachverständigen auch Mängel fest. Diese sind nun zu beheben.

Auf dem Friedhof in Kalbe erfolgte eine Prüfung der Grabsteine auf Standfestigkeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Wer dieser Tage auf dem Friedhof in Kalbe oder auf den anderen sieben kommunalen Friedhöfen in der Einheitsgemeinde einen Aufkleber am Grabstein entdeckt, sollte handeln. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Grabstein bei der Überprüfung der Standfestigkeit beanstandet worden ist und somit eine Gefahr darstellen kann.