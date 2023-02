Eltern und Schüler machen auf den lehrermangel in der Sekundarschule Kalbe aufmerksam.

Kalbe - In der Sekundarschule „Johann Friedrich Danneil“ in Kalbe fehlen Lehrer. Und die Aussicht auf die kommenden Schuljahre macht es nicht besser. Dann werden sich weitere Lehrer in den Ruhestand verabschieden. Die Eltern befürchten, dass ihre Kinder nicht ausreichend unterrichtet werden, schließlich zog der Lehrermangel bereits eine Kürzung der Stundentafel nach sich.