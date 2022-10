Verkehrssicherheit Kalbe: Parksituation vor Kita Märchenland hat sich beruhigt

Die Parksituation vor der Kita Märchenland in Kalbe hat sich beruhigt. Aber noch immer gibt es Gefahrenquellen auf dem Weg in Kita und Schule - nicht nur in Kalbe. Die Polizei sensibilisiert Eltern, auf mehr Sicherheit zu achten.