Auf dem Feld zwischen Dolchau und Brunau sowie in der Nähe von Büste finden Reparaturarbeiten an der Gasleitung statt. Ein brandenburgisches Tiefbauunternehmen ist vor Ort im Einsatz.

Dolchau - Große Erdarbeiten auf dem Feld bei Dolchau. Am Ortsausgang in Richtung Brunau ist eine Baustelle eingerichtet. Auf dem Feld heben Bagger Erde aus. Was passiert da eigentlich? Sind dies erste vorbereitende Maßnahmen für die Errichtung weiterer Windkrafträder in der Region, wie Einwohner vermutet haben?