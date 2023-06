An der Spitze der Grundschule Kalbe gibt es einen Wechsel. Dieser steht erst seit Kurzem fest.

Kalbe/Brunau - Zwei Jahre hat sie die Grundschule „Astrid Lindgren“ in Kalbe geleitet. Demnächst verabschiedet sich Wiebke Bönisch-Ahrendt, um in Erxleben (Landkreis Börde) und somit in Nähe ihres Heimatortes eine Schulleiterstelle anzunehmen. Sie hat sich auf eine entsprechende Ausschreibung hin beworben und diese nun für sich entschieden.