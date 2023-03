Kalbe - Die Ausstellung im Alten Wachhaus, dem Burg- und Heimatmuseum in Kalbe, ist vor wenigen Tagen um zwei Exponate erweitert worden. Diese sind etwas mehr als 100 Jahre alt und spiegeln die Tradition um die Kalbenser Schützengilde wider. „Der Kalbenser Schützenverein hat uns freundlicherweise zwei tolle Schützenscheiben zur Verfügung gestellt, gleichzeitig wurde die Tafel mit den Erläuterungen ergänzt“, berichtet Henning Krüger, der zu den ehrenamtlichen Akteuren, die zum Erhalt und zur Präsentation des Museums beitragen, und ist Vorstandsmitglied des Kultur- und Heimatvereins. Die Schützenscheiben erinnern an die Jahre 1920/1921 mit dem Schützenkönig Fritz Herrmann und Schützenkronprinz Walter Hanspach sowie an die Jahre 1922/1923 mit dem Schützenkönig Otto Schulze und Schützenkronprinz Artur Gaede. Bislang bewahrte die Schützengilde diese Scheiben in ihrem Domizil am Schießstand in Vahrholz auf. Im Wachhaus erreichen diese Exponate nun eine breite Öffentlichkeit.

