Kalbe: Speed-Dating für Seiteneinsteiger

Kalbe - Die Not in der Sekundarschule Kalbe ist groß. Aktuell sind sechs Lehrkraftstellen nicht besetzt. Schüler der fünften bis neunten Klasse haben einen Tag pro Woche Distanzunterricht. Auswirkungen habe diese Situation insbesondere auf den Sport- und den Sozialkundeunterricht. „Mathe ist knapp besetzt, und auch Physik kann gerade so abgedeckt werden“, berichtet Schulleiter Ulf Gahrns. Um so mehr war er am Donnerstagabend überrascht, wie viele Interessenten zum Speed-Dating kamen. Zu diesem hatte das Bildungsministerium des Landes gemeinsam mit dem Schulförderverein eingeladen.

