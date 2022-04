Wahllokale Kalbe: Wahllokale schließen oder erhalten?

Wegen der geringen Anzahl von Wahlberechtigten gab es Überlegungen, die Wahllokale in Thüritz und Vahrholz sowie entweder in Kahrstedt oder in Vietzen zu schließen. Die Wahl des Landrats war Probelauf, ob genügend Wähler an die Urne gehen. Wie sieht das Ergebnis aus – schließen oder erhalten?