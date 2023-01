Kalbe: Was darf das Kulturhaus kosten?

Die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in der Einheitsgemeinde Kalbe weist ein großes Defizit auf. Die steigenden Energiepreise tragen ebenfalls zu höheren Kosten bei. Deshalb gibt es Pläne, die Nutzungsgebühren zu erhöhen. Und auch die Kosten für den Saal des Kulturhauses steigen. Muss die Miete erhöht werden?

Das Kulturhaus Kalbe wurde in den zurückliegenden Jahren mittels Leader-Fördergelde teilsaniert.

Kalbe - Dem Minusgeschäft bei der Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Orten der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe könnte mit einer Gebührenerhöhung entgegengewirkt werden. So empfiehlt es der Finanz- und Sozialausschuss – der Stadtrat entscheidet im Februar darüber. Doch wie steht es um das Kulturhaus in Kalbe? Auch dort steigen für die Nutzung des großen Saales die Energiekosten. Wie soll die Stat damit umgehen? Soll dies ebenso wie bei den Dorfgemeinschaftshäusern umgesetzt werden?