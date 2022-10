Kalbe: Wird das Sterben zu teuer?

Altmersleben - Die Stadt Kalbe erarbeitet Änderungen der Friedhofsgebühren- und die Friedhofssatzung für kommunale Friedhöfe und Trauerfeierhallen. Der Stadtrat wird sich mit diesem Thema befassen. Im Vorfeld sollen die Ortschaftsräte dazu beraten. So auch in dieser Woche in Altmersleben. Doch mit dem vorliegenden Entwurf sind die MItglieder nicht einverstanden.