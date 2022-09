Kalbe: Wird Umleitung in Neuendorf am Damm zum Monatsende aufgehoben?

Anfang Mai haben die Straßenbauarbeiten an der durch Neuendorf am Damm führenden Landesstraße 21 begonnen. Zum Baubeginn hieß es, dass Ende September, diese Maßnahme abgeschlossen werden soll. Kann dieser Termin gehalten werden?

Die Neuendorfer Dorfstraße ist fertig und wird am 30. September für den Verkehr freigegeben.

Neuendorf am Damm - Hat das Befahren der Umleitung bald ein Ende? Zumindest scheinen die Arbeiten auf der B 21 in Neuendorf am Damm zu Ende zu gehen.