Kalbenser Stadtrat stimmt über Rahmenbetriebsplan für Kiestagebau ab

Für das Planfeststellungsverfahren zum Aufstellen eines Rahmenbetriebsplans für den Kiesabbau bei Bühne ist ein Gesamtabbaukonzept zu erarbeiten. Dazu wird auch eine Stellungnahme der Stadt erwartet. Der Stadtrat gibt am 25. November 2021 sein Votum ab.

Bühne - „Beschluss zur Beteiligung der Stadt Kalbe (Milde) Rahmenbetriebsplan für den Kiestagebau Bühne“: So steht es auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 25. November. Sie beginnt um 19 Uhr im Kulturhaus. Doch was hat es mit diesem Tagesordnungspunkt auf sich?