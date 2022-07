Kalbenser Stadtverwaltung hat im Vorfeld der Wahl gut zu tun

Wer für die Bundestagswahl am 26. September seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, kann noch Unterlagen beantragen.

Kalbe - „Es sehr sieht gut aus. Wir haben viele Wahlhelfer finden können“, berichtet Renate Ahlfeld, Wahlleiterin und Leiterin des Ordnungsamtes Kalbe. So werden in den insgesamt 20 Wahllokalen in der Einheitsgemeinde Kalbe, darunter zwei in der Grundschule Kalbe, 126 Wahlhelfer bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ihre Arbeit verrichten.