Wie stark hat sich die Population des Wolfes in der Altmark ausgebreitet? Beim Naturabend in Vienau erfuhren zahlreiche Gäste von den Referenten, wie Wolfsmonitoring funktioniert und wie Fotoaufnahmen dieser Tiere gelingen. Es gab einen Besucherrekord.

Kalbesches Werder: Der Wolf ist in der Region angekommen

Mehrin - Der Wolf ist in der Altmark längst angekommen. Wie sich die Population dieses Raubtieres in der Region entwickelt hat, darüber informierten sich die Gäste beim beliebten Naturabend im Landhotel Mehrin, zu dem die Fachgruppe für Naturschutz Vienau unter dem Vorsitz von Michael Arens eingeladen hat. Nach der Corona-Pause erlebte der Naturabend einen neuen Besucherrekord mit 130 Gästen. Und diese kamen nicht nur aus der Altmark. Sogar aus Sachsen waren Interessenten in den Ort gekommen.