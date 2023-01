Kaminholz in Brunau mit Solarenergie trocknen

Am Firmenstandort in Brunau möchte die Forst- und Landschaftsbau GmbH Fleetmark Erweiterungen auf dem Gelände vornehmen. Unter anderem sollen ein Heizhaus und eine Photovoltaikanlage entstehen. Ein Bebauungsplan ist dazu aufzustellen.

Brunau - Die Forst- und Landschaftsbau GmbH Fleetmark möchte auf ihrem Betriebsgelände am Bahnhof Brunau/Packebusch in Brunau den Standort erweitern. In den Hallen erfolgt die Herstellung von Kaminholz. Das Unternehmen hat nun vor, die gesamte Fläche des Betriebsareals zu nutzen, die Trocknung des Kaminholzes unterbringen und im nördlichen Bereich Solaranlagen aufstellen. Die Solaranlage solle auch zur Brennholztrocknung eingesetzt werden. Zudem soll ein Heizhaus errichtet werden.