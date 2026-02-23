Feinste Keramikschichten und millimetergenaue Arbeit brachten der 24-Jährigen den Kammersieg. Jasmin Münz gehört damit zu den besten Zahntechnikerinnen ihres Jahrgangs.

Jasmin Münz ist Kammersiegerin der Handwerkskammer Magdeburg als Zahntechnikerin im Dentallabor Ruppin.

Gardelegen. - Wenn Jasmin Münz im Labor steht, sind es oft winzige Details, die über Perfektion entscheiden: ein kaum sichtbarer Farbverlauf im Keramikzahn, eine exakt modellierte Kaufläche, ein harmonischer Übergang zum Zahnfleisch. Für diese Präzision ist die junge Zahntechnikerin nun als Zahntechnikerin Kammersiegerin der Handwerkskammer Magdeburg ausgezeichnet worden.