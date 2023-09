Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Am Sonntag, 24. September, findet die Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Kalbe statt. Gewählt wird ein neuer Hauptverwaltungsbeamter für die Kommune. Sechs Kandidaten gehen an den Start. Sollte an diesem Tag niemand von ihnen die absolute Mehrheit auf sich vereinen können, muss eine Stichwahl stattfinden. Diese ist für Sonntag, 8. Oktober, vorgesehen.