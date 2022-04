Kann in Gardelegen die Praxis für Kardiologie erhalten bleiben?

Dr. med. Andrea Wolter, Chefärztin der Praxis für Kardiologie im Altmark-Klinikum Gardelegen, geht in den Ruhestand. Was bedeutet dies für die Patienten. Konnte eine Nachfolgerin gefunden werden?

Wird sich im Fachärztlichen Zentrum am Altmark-Klinikum auch künftig um Herzensangelegenheiten gekümmert? Symbolfoto: dpa-Bildfunk

Gardelegen - Ende Dezember 2021 informierte das Fachärztliche Zentrum am Altmark-Klinikum in einer Anzeige im Generalanzeiger darüber, dass die Praxis für Kardiologie zum 31. Januar 2022 schließt. Eine Nachbesetzung sei nicht gelungen, die Bemühungen liefen weiter – so hieß es damals. Nun gibt es offenbar doch gute Nachrichten für die Patienten.