Karsten Mertens aus Packebusch tritt bei der Landtagswahl an

Packebusch - „Vor einigen Wochen dachte ich mir noch: Leider ist es egal, wen ich wähle. Es ändert sich eh nichts.“ So die Meinung von Karsten Mertens. Da der Packebuscher aber mit einer Nichtstimmenabgabe der Demokratie zuwiderlaufe, entschloss er sich dazu, „selber die Alternative zu sämtlichen Parteien zu sein“. Mertens tritt als Einzelkandidat an. Er möchte „Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und sich daran messen lassen“.

Der 39-Jährige kandidiert erstmals für einen Sitz im Landtag Sachsen-Anhalts. Dass er bisher noch keinerlei politische Ämter innehatte, sieht er als „absoluten Vorteil, da ich völlig unbefangen und frei an die Arbeit gehen kann“.

Altersgerechtes Wohnen

Mertens möchte altersgerechte Wohnlandschaften errichten, zum Beispiel mit Gemeinschaftshäusern mit Gärten. Zudem müsse der demografische Wandel gestoppt werden. Die Stärke der ländlichen Region liege darin, „den Platz, den wir haben, so umzugestalten, dass wir den älteren Menschen der Stadt eine grüne, entspannte und altersgerechte Wohn,- und Lebensmöglichkeit bieten. So können diese Menschen wieder von ihrer Rente menschenwürdiger leben, können ihr Leben wieder aktiv gestalten und mit anderen Menschen gemeinsam ihren Lebensabend verbringen.“ Dies wirke der Vereinsamung im Alter entgegen und schaffe Arbeitsplätze für jüngere Menschen. So könnten Höfe auf dem Land so umgebaut werden, dass mehrere Menschen dort altersgerecht in einer Gemeinschaft leben könnten. Dies trage zum Erhalt der Dörfer und Kleinstädte bei. Hinzu komme eine Verbesserung der ärztlichen und hospitalen Abdeckung der Region, für die sich Mertens einsetzen will.

Ein weiteres Stichwort für den Berufssoldaten ist eine bessere Netzabdeckung und Anbindung ans Internet. Damit möchte er die Homeoffice-Entwicklung fördern und so Menschen aus Großstadtregionen die Möglichkeit geben, auf dem Lande zu leben und von dort aus zu arbeiten. In den Schulen sei die Digitalisierung voranzutreiben, wobei auch Lehrer dementsprechend geschult werden sollten.

Ein weiteres Ziel ist die Renaturierung der Landschaft in Zusammenarbeit mit Bauern, Forstwirten und Jägern der Region. „Wir sollten die Kiefernplantagen nach und nach durch lebensfähige, mit Artenvielfalt versetzte Mischwälder ersetzen.“ Dazu könne sich der 39-Jährige vorstellen, Pilotprojekte mit Jugendlichen zu starten, eventuell als Biologiestunden begleitende Arbeitsgruppen. „So schaffen wir gemeinsam, generationsübergreifend ein Verständnis für Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen.“ So könnten Streuobstwiesen angelegt werden, von denen Tiere profitieren. Die Menschen der Region seien dann kostenlos mit frischem Obst eingedeckt, so der Kandidat.

Als äußerst wichtig sieht er an, den Ausbau der Verkehrswege zu verbessern. So könnten für Gardelegen Mieter aus der Region Wolfsburg gewonnen werden. So könnte das Abwandern aus der „teuren Region um Wolfsburg“ in die Altmark attraktiver gemacht werden.

Abschaffung der Rundfunkgebühren

Mertens spricht sich für die schrittweise Abschaffung der Rundfunkgebühren aus sowie für die Abschaffung des Berufspolitikers. „Jeder Politiker geht nach seiner Amtszeit in die normale Rentenversicherung. Somit kann jeder Politiker mit auslöffeln, was er während seiner Amtszeit dem Volk eingebrockt hat“, schlägt der Altmärker vor. Lobbyismus sei unter Strafe zu stellen, so Mertens.

Er strebe eine bessere Förderung des Vereinslebens und der Ehrenämter an. Da Ehrenämter eine der wichtigsten Säulen der Gesellschaft seien, argumentiert Mertens.

Zudem spricht er sich dafür aus, die gesetzlichen Krankenkassen zusammenzulegen. Dadurch werde ein „großer Wasserkopf eingespart, und die Beiträge können entsprechend sinken“. Bezug auf Corona nehmend befürwortet er eine schnellstmögliche Öffnungsstrategie. Schnelles Impfen müsse ermöglicht werden.