Noch hat sich Amtsinhaber Karsten Ruth nicht dazu positioniert, ob er für die Wahl zum Bürgermeister am 24. September wieder kandidiert. Den Posten des Wahlleiters übernimmt er jedenfalls nicht. Damit hält er alle Optionen offen.

Karsten Ruth: Alle Optionen zur Wahl in Kalbe noch offen

Kalbe - Wenn sich am kommenden Donnerstag, 20. April, der Kalbenser Hauptausschuss zu seiner nächsten Sitzung trifft, dann wird er für den Stadtrat auch eine Empfehlung zur Besetzung des Wahlleiterpostens abgeben. Vorgeschlagen für dieses Amt ist Hauptamtsmitarbeiterin Renate Ahlfeld. Bedeutet das, dass der amtierende Bürgermeister Karsten Ruth abermals seinen Hut in den Ring wirft, wenn am 24. September das Stadtoberhaupt neu zu wählen ist?