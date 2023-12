In der Sache konnten sie streiten. Dennoch hatten sie stets Respekt voreinander. Das zeigte sich auch beim Abschied von Bürgermeister Karsten Ruth von der Stadtwehr.

Kalbe/Packebusch - Karsten Ruth weiß, was die Stunde geschlagen hat, nicht nur dank eines Geschenks, das ihm am Donnerstagabend während der Sitzung der Stadtwehr in Packebusch von deren Leitung überreicht wurde. Es machte die teils heftigen Auseinandersetzungen der Vergangenheit – Stichwort Kalbenser Gerätehaus – für kurze Zeit vergessen.