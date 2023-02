An der Remonte in Gardelegen sollte ein Wohnpark für Senioren entstehen. Die Stadt hat das Grundstück verkauft - an das inzwischen insolvente Unternehmen Convivo. Wie geht es jetzt weiter?

Gardelegen - Groß ist das Interesse bei vielen älteren Gardelegenern, seit bekannt wurde, dass das Unternehmen Convivo ein ambulantes Wohnkonzept für Senioren mit flexiblen Pflegeangeboten errichten will. Die Pläne klingen verlockend: Wohnungen, Café und mehr. Doch das Projekt scheint in Gefahr. Jetzt wurde bekannt: Convivo ist insolvent. Und der Verkauf des Geländes an der Bismarker Straße in Gardelegen ist offenbar noch gar nicht vollständig fix. Wie geht es jetzt weiter?