Überraschende, neue Erfahrungen machte ein Volksstimme-Leser in der Innenstadt: Erst fand er einen fast leeren Parkplatz, dann gab es dort ein Knöllchen für ihn.

Kein „Gewohnheitsrecht“ beim Parken: Wo es plötzlich Knöllchen gibt...

Gardelegen - Als das Gegenteil von „Glück im Unglück“ ist wohl das zu bezeichnen, was ein Leser kürzlich in Gardelegen erlebte. Er freute sich, auf dem Parkplatz hinter Haus II der Verwaltung in der Innenstadt – anders als sonst – die freie Auswahl zu haben. „So ein Glück. Haben die Stadtangestellten etwa eine Weiterbildung?“, habe er sich in Anbetracht der vielen freien Plätze schon gefragt. Am Abend dann das böse Erwachen: Am Auto prangte ein Knöllchen...