Über Grün in der Stadt freuen sich die meisten Gardelegener. Es kann aber zur Gefahr werden – so wie derzeit an einem Straßenabschnitt nahe eines Baumarktes. Für den Eigentümer kann es teuer werden, wenn etwas passiert.

Gardelegen - Wer auf dem Weg An der Remonte von der Gifhorner Straße aus zur nahe gelegenen Kita, Sekundarschule oder ambulanten Pflege nahe eines Baumarktes an der OdF-Straße in Gardelegen den Fußgängerweg nutzen möchte, der ärgert sich darüber, dass das kaum möglich ist. Weit hängen Äste und Zweige über den Weg, der zudem von Unkraut bewachsen ist. Und wer auf die Straße ausweicht, der landet nach Regenschauern regelmäßig in einer großen Pfütze – ganz abgesehen von der Gefahr, durch vorbeifahrende Autos verletzt zu werden. In Gardelegen gibt es eine Straßenreinigungssatzung, die solche Zustände eigentlich verhindern soll. Warum also unternimmt die Hansestadt in diesem Falle nichts?