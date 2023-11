In Sachen Jugend- und Kinderarbeit ist der Feuerwehrverband Gardelegen in einer hervorragenden Position. Ganz anders sieht es bei den Frauen aus.

Kakerbeck. - Die schwerste Aufgabe zur 33. Verbandsversammlung des Feuerwehrverbandes Gardelegen, einen neuen Stellvertreter und einen Kassenprüfer zu finden, wurde an diesem Abend in gut 150 Minuten des offiziellen Teiles geschafft. Doch im Dorfgemeinschaftshaus Kakerbeck gab es an diesem Abend auch noch zahlreiche Berichte. So zog der Vorsitzende Uwe Schlonsak Bilanz – sowohl positive als auch negative.