Kicken, shoppen und genießen in Gardelegen

Gardelegen (vs) - Die Altmark kickt, denn das 19. Altmärkische Heimatfest beginnt am morgigen Freitag, 17. September, sportlich. Um 18 Uhr ist Anpfiff des Spiels einer Mix-Mannschaft des SSV 80 Gardelegen gegen ein Team aus Verwaltung/Politik aus den beiden Landkreisen im Fußballstadion Rieselwiese. Das teilt die Gardelegener Stadtverwaltung mit. Der Eintritt ist frei. Danach wird auch am Sonnabend und Sonntag gefeiert.