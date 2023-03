Die prognostizierten Zahlen zur Belegung der Kinder-Betreuungseinrichtungen der Hansestadt Gardelegen lassen Spielraum für Interpretationen. Hat die Stadt die neuen Kitas in Estedt und Jävenitz einfach viel zu groß geplant, so dass die erwartete Auslastung deshalb so gering ausfällt? Wohl kaum. Die Zahlen zeigen, in welche Richtung die Reise geht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.