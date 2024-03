Seit Jahren sind die Elternbeiträge in der Einheitsgemeinde Kalbe stabil. Doch das dürfte sich nun ändern. Das Thema beschäftigt die städtischen Gremien.

Kita-Beiträge: Stadt Kalbe muss an Preisschraube drehen

Indianerfest in der größten Kita der Einheitsgemeinde Kalbe, im Märchenland. Auch für die dortige Betreuung muss künftig wohl mehr bezahlt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Wenn in diesem Monat der Kalbenser Sozial- und Finanzausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, dann wird er sich nicht nur mit der Haushaltsplanung zu befassen haben, sondern auch mit einem Thema, das vor allem die Eltern von Kita- und Hortkindern betrifft. Sie werden künftig wohl tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie ihre Sprösslinge tagsüber in guten Händen wissen wollen.