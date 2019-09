Zehn Jahre Kindergarten Hollerbusch in Jerchel - das wurde ordentlich mit einem Kindergartenfest und ganz viel Musik gefeiert.

Jerchel l Ein buntes Familienfest wurde jetzt im Jercheler Kindergarten Hollerbusch gefeiert. Anlass dazu war das zehnjährige Bestehen des Kindergartens, und passend zum Namen der Einrichtung stand das Fest unter dem Motto „Holler, die Buschfee“. Viele Besucher waren gekommen, um gemeinsam zu feiern und vor allem auch, um ganz viel Musik zu hören. Denn am Nachmittag gab es ein Kinderliederprogramm mit Kopinsky (Aron Thalis und Max Heckel) und am Abend folgte dann ein Konzert mit Nobody Knows.

Zu den Angeboten gehörten Eis, zahlreiche Kuchen und Torten, Getränke und eine Candy-Bar, die von der Jungen Gemeinschaft Altmark, die für Kultur in der Region sorgt, gesponsert worden war. Die jüngsten Besucher konnten sich unter anderem schminken lassen, Riesenseifenblasen machen und basteln. Aufgebaut war auch ein Informationsstand des ambulanten Hospizdienstes Gardelegen sowie des ambulanten Kinderhospizdienstes Altmark, wo Anja Freist ehrenamtlich ausgebildet wurde. Darüber hinaus gab es ein Quiz mit kuriosen Fragen.

Spiel und Spaß im Wald

Seit zehn Jahren werden Kinder ab sechs Monaten bis hin zum Grundschulalter in der Einrichtung betreut. Anja Freist, Leiterin des Kindergartens Hollerbusch, und ihre Mitarbeiter Tatjana Renz, die von Anfang an mit dabei ist, und Aron Thalis verfolgen das Konzept der Naturpädagogik. Sie bieten ihren Schützlingen unter anderem Spiel und Spaß in ihrer Außenstelle im Wald, beim Naschen im Garten, in dem Obst und Gemüse angebaut werden, sowie beim Ernten des eigenen Honigs ihres Bienenvolkes. Als Dank für die gute Arbeit und Zusammenarbeit hatten sich die Eltern der Kindergartenkinder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie übergaben den Hollerbusch-Erziehern eine Bank.

Anja Freist dankte dann allen Helfern, ihrer Familie und den Eltern, die „uns jeden Tag ihre Kinder anvertrauen“.

Rosmarin-Cocktail vom Thekenteam

Am Ende konnten etwa 250 Besucher begrüßt werden. „Wir bekamen unzählige Glückwünsche und viele einfallsreiche Geschenke“, erzählte Anja Freist im Nachgang des Geburtstagsfestes. Großen Anklang habe dabei auch ein vom Thekenteam kreierter Rosmarin-Cocktail gefunden.