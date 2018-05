Auch die Volksstimme steckt nun in der Zeitkapsel, die im Grundstein versenkt wurde. Bürgermeisterin Mandy Zepig (rechts) steckte sie persönlich hinein. Links Bauamtsmitarbeiterin Petra Külper. Foto: Gesine Biermann

Bald gibt es ein neues Kinderzentrum in Estedt. Der Grundstein für den Kita-Neubau ist nun gelegt.

Gardelegen l All die negativen Schlagzeilen um die Schulschließung in Estedt, gestern waren sie vergessen. Denn bald wird in der leergezogenen Grundschule wieder Kinderlachen zu hören sein. Für rund 2,4 Millionen Euro wird aus Schulhaus, Kita und Hort ein modernes Kinderzentrum.

Ein Zwischenbau wird künftig beide Häuser miteinander verbinden. „Und ich weiß, dass sich auch der Ortschaftsrat freut“, betonte Bürgermeisterin Mandy Zepig mit Blick auf Ortsbürgermeister Volker Schmidt. Gemeinsam mit ihm und Finanzminister André Schröder versenkte sie die Zeitkapsel mit Erinnerungen für nachfolgende Generationen an der Stelle, wo der Verbinderbau entstehen soll. „Eine schöne Aufgabe“, fand Zepig, „unsere Kitas sind nämlich fast alle zu 100 Prozent und mehr ausgelastet.“

Mit der gleichen Prozentzahl konnte allerdings auch der Finanzminister aufwarten. „Wir sind das einzige Bundesland, das aus der 90-prozentigen Förderung – gefördert wird über das Programm Stark V – eine hundertprozentige macht“, erinnerte Schröder. Somit müsse die Kommune quasi keinen Eigenanteil aufbringen. Sein Dank ging deshalb noch einmal an Land und Bund, „aber natürlich auch an die Stadt, die das Geld konzentriert für unsere Kinder ausgibt.“