Die Krippe Spatzennest und der Kindergarten Zwergenland in Gardelegen sind grundsaniert. Von dem Ergebnis kann sich jeder am Sonnabend, 18. März, überzeugen.

Kita und Krippe in Gardelegen saniert - und mit offenen Türen

Gardelegen (vs) - Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Sanierung der Kinderkrippe Spatzennest und des Kindergartens Zwergenland für 2,1 Millionen Euro abgeschlossen. Beide Einrichtungen laden aus diesem Grund am Sonnabend, 18. März, von 13 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. „Wir wollen allen Bürgern zeigen, wie schön unsere Einrichtungen geworden sind“, so Krippenleiterin Kathrin Lemme.