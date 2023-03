Je mehr Kartons mit Kleiderspenden die Künstlerstadt Kalbe erhält, umso mehr Geld könnte sie erhalten. Der Verein beteiligt sich an der Aktion Platz schaffen mit Herz. Im Moment befindet er sich auf dem ersten Platz. Wer möchte den Verein unterstützen?

Im Keller der Alten Post in Kalbe stehen zahlreiche Kartons voller Kleiderspenden. Ralf Schulenburg verschickt diese.

Kalbe - Die Künstlerstadt Kalbe beteiligt sich zum wiederholten Mal an der Aktion „Platz schaffen mit Herz“. Der Verein nimmt Kleidungsstücke von Unterwäsche über Pullover, Hosen und dergleichen bis hin zu Badesachen für Frauen, Männer und Kinder sowie Tischwäsche, Handtücher, Bettwäsche und kleine Kuscheltiere entgegen und schickt diese an die Aktionspartner Otto Versand und Hermes. Je mehr Pakete abgegeben werden, desto höher steigt der Verein im Ranking und hat Chancen, Geld für den guten Zweck zu erhalten. Das ist Geld, das die Künstlerstadt Kalbe in Projekte stecken kann, für die es beispielsweise keine Fördertöpfe gibt.