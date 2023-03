Das Thema ist für mich eigentlich nicht nur der Aufreger der Woche, sondern es ist ein Aufregerthema, was mich permanent begleitet: Die drohende Klimakatastrophe mit ihren Auswirkungen, die wir fast täglich auf der Welt erleben beziehungsweise in den Medien sehen können. Schwere Stürme und Überschwemmungen wie in Südafrika, extreme Hitze und Dürre, wie im australischen Outback. Über Hitze und Dürre können auch wir hier schon gut mitreden. Auch wenn es mich etwas beruhigt, dass die Trinkwasserversorgung hierzulande auch mittelfristig gesichert ist, wie der Wasserverbandsgeschäftsführer Sven Müller im Volksstimme-Gespräch informierte, macht es mich aber sehr unruhig, wenn ich in andere Länder, auf andere Kontinente schaue. Afrika, zum Beispiel. Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wird das Trinkwasser zum künftigen Kriegstreiber? Es steht die Forderung an alle Regierungen, endlich gemeinsam Aktionen auf den Weg zu bringen, um unsere Erde vor einem Klimakollaps zu schützen. Und jeder einzelne ist aufgerufen, sich aktiv am Umwelt- und Klimaschutz zu beteiligen.

