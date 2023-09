Kommandeur in Letzlingen verabschiedet sich mit dem Song „Geile Zeit“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Letzlingen - Der Leiter des Letzlinger Gefechtsübungszentrums (GÜZ) hat am Mittwoch das Kommando an seinen Nachfolger übergeben. Damit endet nach 44 Jahren auch seine Dienstzeit als Soldat. Die Redakteurinnen Gesine Biermann und Stefanie Herrmann wollten es ein bisschen persönlicher und von ihm wissen, warum es eigenlich noch nie einen ostdeutschen Kommandeur in Letzlingen gab, warum er sich augerechnet den Song „Geile Zeit“ zum Abschied aufspielen ließ und wer bei ihm zu Hause nun eigentlich das Kommando hat ...