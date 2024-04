Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Der Wolf polarisiert die Gesellschaft. Und das mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Im Jahr 2000 wurden die ersten Welpen in Freiheit geboren. Mittlerweile soll es in Deutschland (Stand Oktober 2023) 184 Rudel, 47 Paare und 22 Einzeltiere geben. Sachsen-Anhalt steht in der Statistik mit 27 Rudeln an vierter Stelle, Die meisten soll es mit 57 Rudeln in Brandenburg geben.