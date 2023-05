Foto: vs

Kakerbeck - Eine Geschichte mit Happy End. Das ist doch immer wieder herrlich. So geschehen in dieser Woche rund um Kakerbeck. Und sie zeigt auch, dass Jäger die Hege und Pflege des Wildes wörtlich nehmen. 15 Rehkitze konnten ihren Müttern (Ricken) wohlbehalten zurückgegeben werden, nachdem diese zuvor von der Jägerschaft des Ortes vor dem Tode gerettet worden waren. Es klingt dramatisch, und das ist es auch. Dem Einsatz der Jäger – zu sehr früher Morgenstunde – unter Einbeziehung einer Drohne ist es zu verdanken, dass der Rehnachwuchs nicht dem scharfen Mähwerk zum Opfer fiel, denn rund um Kakerbeck stand die Grasmahd an.