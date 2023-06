Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wer in der Altmark lebt, der kennt sie, die berühmte frische Landluft, die eben auch mal nach Gülle riechen kann. Das gehört irgendwie dazu. Was die Jävenitzer da in den letzten Wochen aber ertragen mussten, fällt definitiv nicht mehr in die Kategorie Landgerüche: Süßlich-beißender Verwesungsgestank lag dort in der Luft, weil die Kadaver tausender Legehennen, die beim Brand eines Geflügelhofes Anfang April verendeten, nicht entsorgt wurden.