Thüritz - Was sich manche Leute wohl dabei denken, wenn sie achtlos Müll in die Natur werfen? Vermutlich gar nichts. Sie bedenken nicht, dass das, wovon sie sich gerade entledigt haben, den Tieren richtig schaden kann. Noch ärgerlicher ist es, wenn Menschen, die in einem Sektor arbeiten, in dem sie auf die Natur angewiesen sind, ebenso „sorglos“ mit Müll umgehen. So ist es nicht zu fassen, dass Mitarbeiter eines Flächenbewirtschafters die Netze, in denen Heu- und Strohballen für Kühe in Weidehaltung, an Ort und Stelle liegenlassen. So geschehen bei Thüritz. Sie haben nicht einmal Sorge, dass diese reißfesten Netze den Kühen schaden könnten. Hinzu kommt, dass wildlebende Tiere sich in diesen Strippen verheddern können. Geweihe von Hirschen

sind damit schon umwickelt worden. Schnell landet solcher Müll auch im Storchenhorst als Nisthilfe. Auch das kann fatale Folgen für den Nachwuchs haben. Das ist ärgerlich und vor allem vermeidbar.