Gardelegen - Die offensichtlich nicht unbedingt professionell ausgeführten Pflegearbeiten auf dem Wannefelder Friedhof waren für mich der Aufreger der Woche. Wie kann das sein, dass man vermutlich mit einem Freischneider regelmäßig gegen die Mehlbeerbäume am Friedhofsweg rumst, und zwar so sehr, dass mittlerweile etliche Bäume diese Massakrierung nicht überlebt haben. Das macht doch normalerweise auch niemand im eigenen Garten und ratscht dicht an die Bäume heran und beschädigt Rinde und Stamm, dass die eingehen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Als meine Kollegin die Fotos von den Bäumen zeigte, konnte ich das gar nicht glauben. Die Stadt als Träger des Friedhofes hat die Pflegearbeiten an eine externe Firma vergeben. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Fachfirma handelt. Und die sollte doch wohl wissen, wie man damit umgeht. Es ist traurig um jeden Baum, der so sinnlos vernichtet wird, zumal es sich um noch junge Bäume, gepflanzt im Jahr 2008, handelt. Ich bin mal gespannt, ob die Stadt diese Art Pflege so einfach hinnimmt oder ob Regress gefordert wird. Wir bleiben jedenfalls dran.

