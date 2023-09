Diese Zahl kann sich sehenlassen: In fünf Jahren hat sich die Zahl der Kinderbücher, die beim Lesesommer XXL in der Bücherei ausgeliehen wurden, vervierfacht.

Gardelegen - Das muss man sich bildlich vorstellen: Es sind Sommerferien, also schulfrei und hausaufgabenfrei – und das Kind liest. Nicht etwa einen Comic oder auf dem Monitor den Kommentar eines Online-Computerspiels oder auf dem Handy eine WhatsApp von der besten Freundin! Das Kind liest ein BUCH! Eine Abenteuerteuergeschichte vielleicht!?

Ist das nicht eine zauberhafte Vorstellung? Ich sehe es förmlich vor mir: Das Kind auf dem Bauch, draußen auf der Decke im Garten, oder eingemummelt auf dem Sofa, und wenn man es ruft, hört es nicht, weil es so tief abgetaucht ist, in die spannende Geschichte ...

Und jetzt kommt ein echter Lichtblick: Ob man es glauben mag oder nicht: Dieses Bild durften in den vergangenen Sommerferien Eltern von Schulkindern wohl so oft wie nie beobachten. Der Lesesommer XXL, eine Aktion in der Bibliothek Gardelegen, wird nämlich immer beliebter. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Lust der Kinder am Bücherausleihen sage und schreibe vervierfacht. Und: Ein Volksstimme-Interview mit zwei Schülerinnen hat ergeben, dass das Lesen mittlerweile wieder richtig cool ist ... aber das wissen wir ja ohnehin, stimmts, liebe LESER?