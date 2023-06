Zugegeben, es macht nicht nur Kindern Spaß, nach einem heftigen Niederschlag durch Pfützen zu springen. Auch ich mache das ganz gerne, wenn der Hof nach einem warmen Sommerregen komplett unter Wasser steht. Aber was sich manch einer so leistet, ist schon dreist. Die Autofahrt eines Mannes in der vorigen Woche nach einem Gewitter mit Starkregen in Gardelegen war für mich der Aufreger der Woche.

Unter dem Titel „Große Pfütze, großer Spaß, großer Ärger?“ berichtete die Volksstimme über einen Autofahrer, der vor einem geradezu überschwemmten Bereich der Gifhorner Straße noch einmal so richtig Gas gab, so dass eine Riesen-Fontäne in Richtung Fußweg spitzte. Dort allerdings waren zwei junge Männer zu Fuß unterwegs, die dabei völlig durchnässt wurden.

Von gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr kann hier nicht mehr die Rede sein. Zumal der Mann, deutlich auf den Fotos zu sehen, die beiden Fußgänger auch noch beobachtete, wahrscheinlich um zu prüfen, ob sich der „Spaß“ auch gelohnt hat. So etwas ist für mich gemein und niederträchtig. Dieses Verhalten eines Erwachsenen ist schlichtweg nur unwürdig.