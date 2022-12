Kommentar zum Wunsch des Bundeskanzlers, dass mehr Menschen bis 67 arbeiten: Im Sitzen geht’s

Die Alten länger arbeiten lassen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen? In meinen Augen weder eine gerechte noch eine gute Idee. „Mangelberufe“ wie in der Pflege oder im Handwerk verlangen körperliche Fitness und fordern im Alter oft hohen Tribut. Fakt ist: Ab 65 ist die durchschnittliche Restlebenserwartung mit 21,5 Jahren für die Gruppe der Beamten am größten, für die Arbeitergruppe mit durchschnittlich nur noch 15,9 Jahren am geringsten (Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung).