Fachkräftemangel, Lehrermangel, medizinischer Versorgungsnotstand, weil viele niedergelassene Ärzte jetzt oder in den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln. Was für eine Überraschung. Das war doch mindestens vor 20, 30 Jahren schon abzusehen, welche Geburtenjahrgänge wann in Rente gehen.