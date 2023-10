Während Kämpfe und Krieg die Nachrichten dominieren, gab es in dieser Woche auch einen schönen Beitrag in Sachen Völkerverständigung - von den Europameisterschaften der Jagdhornbläser.

Suhl/Gardelegen - In Sachen Umgang mit Menschen anderer Religion, Herkunft, anderen Aussehens oder was auch immer hat die Menschheit in den letzten paar tausend Jahren nicht allzu viel dazugelernt. Für diese Erkenntnis reicht es, leider Gottes, die Nachrichten einzuschalten. Da war es für mich schön zu hören, dass die Parforcehornbläsergruppe Mildetal-Gardelegen bezüglich ihrer Teilnahme an den Europameisterschaften von einem „schönen Gefühl von internationaler Völkerverständigung“ berichtete.

Das ist bei einem Wettkampf nicht unbedingt zu erwarten, wie allein die Bezeichnungen Wett-Kampf oder Wett-Streit andeuten. Seit Jahrzehnten bildet Rüdiger Kass Jagdhornbläser aus, unzählige Übungsstunden liegen hinter der Mildetal-Gruppe, um sie zum heutigen, beeindruckenden Können zu bringen. Nun sind sie Vize-Bundessieger, haben es als einzige Mannschaft aus den „neuen Bundesländern“ zur Europameisterschaft geschafft, dort einen tollen fünften Platz belegt und – ganz wichtig: Sie können sich bei allem Ehrgeiz an schönen, gemeinsamen Erinnerungen erfreuen und einfach mal neidlos den Sieg einer anderen Nation anerkennen und dieser gönnen. Das macht sie zu echten Gewinnern.