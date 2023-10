In Lindstedt sanieren Dorfbewohner und Sportvereinsmitglieder ihre DDR-Sporthalle in Eigenregie. Heute ein eher seltenes Bild - aber eins mit Vorbildcharakter.

Foto: vs

Lindstedt - Abgaben hier, Steuern da – ein Teil des erarbeiteten Gehaltes landet nie in der eigenen Tasche. Und irgendwie erwartet man dafür auch Gegenleistungen. „Dafür bezahlen wir schließlich genug Steuern“, höre ich häufiger – und denke das auch selbst öfter mal. Diese Erwartungshaltung in der Gesellschaft nimmt, meinem Empfinden nach, zu.

Zeit, etwas für die Allgemeinheit zu machen, hat man vor lauter eigener Aufgaben gar nicht – und so richtig Lust vielleicht manchmal auch nicht mehr. Also schimpft man über das, was alles nicht passiert.

Meine Bewunderung kann ich da nur den Lindstedtern aussprechen, die die Umgestaltung ihrer alten DDR-Sporthalle jetzt selbst in die Hand genommen haben. Nach Feierabend wird da noch fleißig angepackt. Selbst örtliche Handwerksfirmen helfen, obwohl deren Auftragsbücher wie überall sicherlich auch voll sind. „Der eigene Kram bleibt dann dieses Jahr eben mal liegen“, erklärte eine junge Frau am Donnerstag auf meine Frage hin, wie das denn überhaupt zu schaffen ist.

Ich erinnere mich daran, dass früher vieles so gehandhabt wurde: Man half hier und dort mal mit – und bekam dann auch Hilfe. Schön, dass es in Lindstedt noch so einen Gemeinschaftsgedanken gibt.