Gardelegen - Ich kann die Lkw-Fahrer ja verstehen, dass sie sich irgendwo erleichtern müssen, wenn sie die Nächte in ihren Brummis verbringen und diese dafür auch in Gardelegen an verschiedenen Stellen parken. Aber kann man sein großes Geschäft nicht vorher irgendwo außerhalb verrichten? Wald und Flur in der Umgebung bieten sicher genügend abgelegene Stellen, die auch mit einem Lkw erreichbar sind, sodass nicht ein Parkplatz oder Gehweg beschmutzt werden muss und ein anderer vielleicht noch hineintritt. Vom Mitnehmen will ich in diesem Fall ja gar nicht reden. Aber ihren Verpackungsmüll, den könnten die Lkw-Fahrer problemlos wieder einpacken und anderweitig in einem Container, an dem sie vorbeikommen, entsorgen.