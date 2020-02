In der Vergangenheit erlebte Kalbe großen Einwohnerschwund und Einbußen. Dennoch verfügt die Einheitsgemeinde über ein großes Potenzial.

Kalbe l Im Landesentwicklungsplan wird die Einheitsgemeinde Klötze höher bewertet als die Einheitsgemeinde Kalbe. Während einer kreislichen Ausschusssitzung, in der beschlossen wurde, die Buslinie 100 künftig statt wie bisher über Kalbe über Klötze fahren zu lassen, bezeichnete Landrat Michael Ziche die Milde-Stadt als „Sorgenkind“ des Kreises. Wird Kalbe abgehängt? Volksstimme hakte beim Landrat nach, was genau ihm Sorgen bereitet.

Demnach hat Ziche den Begriff „Sorgenkind“ gewählt, um plastisch die besondere Entwicklung der Stadt Kalbe (nicht der Einheitsgemeinde) Ende der 1980er Jahre bis zur Bildung der Einheitsgemeinde zu beschreiben. „Hier will ich in Erinnerung rufen, dass die Stadt Kalbe 1987 durch Auflösung des Kreises den Status einer Kreisstadt verloren hat. Verbunden damit war zum Beispiel der Verlust von Einrichtungen und Arbeitsplätzen in der Verwaltung, bei den Sicherheitsorganen und in Bildung und Kultur.“ Nach der politischen und gesellschaftlichen Wende kam die Auflösung des Armeestandortes hinzu.

Kommunalpoltiker setzt auf Stärke der Region

Im wirtschaftlichen Bereich erfolgte eine Abwicklung von staatlich geleiteten Betrieben wie dem KfL. Das alles habe dazu geführt, dass die Stadt Kalbe von 1990 bis 2008 fast 30 Prozent ihrer Einwohner verloren habe. Ziche stellt den Vergleich zum heutigen Kreisgebiet, in dem im gleichen Zeitraum die Bevölkerung nur um 12,5 Prozent sank. „Auch der Einwohnerrückgang nach der Gemeindegebietsreform ist noch leicht überdurchschnittlich.“

Der Landrat erkennt aber auch, dass „die Kommunalpolitik engagiert und mutig den vorhandenen Gestaltungsspielraum genutzt hat, um erfolgreich einen Konsolidierungspfad zu beschreiben und diesen auch zu gehen.“ Im Fokus stehe dabei, dass sich die Kommunalpolitiker vor Ort auf „eigene Stärken und Potenziale“ von Stadt und Einheitsgemeinde konzentrieren, wie Ziche erlebt.

Konstruktive Zusammenarbeit

Sein Anliegen ist es, die künftige Zusammenarbeit eng mit den entsprechenden Gremien des Kreises und der Stadt abzustimmen: „Zwischen dem Altmarkkreis Salzwedel und den Städten und Gemeinden gibt es eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, die lösungsorientiert ausgerichtet ist.“ Und das gelte im Besonderen für den Landkreis und die Einheitsgemeinde Kalbe, so Ziche.

Auch Heiko Gabriel, Ortsbürgermeister von Kalbe und Mitglied im Stadtrat, setzt auf eine Zusammenarbeit mit dem Kreis. Richtig sei auch, dass es negative Entwicklungen gab, die sich bis heute auswirken. So gebe es Fakten, die nicht von der Hand zu weisen seien, etwa die kaum vorhandenen Gewerbeflächen, dass viele Arbeitnehmer nicht vor Ort arbeiten würden, sondern pendeln müssten und auch die Einkommenssituation der Einwohner spreche für sich. Außerdem gibt es Einrichtungen, die ihren Tribut verlangen, etwa das Kulturhaus, das von Kalbe allein finanziell gestemmt wird.

Großes ehrenamtliches Engagement

Dem stellt Gabriel aber das große ehrenamtliche Engagement der Leute vor Ort gegenüber. „Gerade das zeigt doch, dass auch in den kleineren Gemeinden noch Leben ist“, macht der Ortsbürgermeister deutlich. Er fordert dazu auf, diese Tatsache stärker zu berücksichtigen, wenn es um die Bewilligung von Fördermitteln oder die Gestaltung der Infrastruktur geht.

Auch Kalbe könne „wirtschaftliche Erfolge aufweisen, die nachweisbar sind“, sagt er. Mit dem bestätigten Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept (IGEK) ist die Voraussetzung geschaffen, die Einheitsgemeinde zu gestalten und Fördermittel abzurufen.

Brauchen ein Umdenken auf Landesebene

Zudem könne auf ordentliche Schulen und Kindereinrichtungen verwiesen werden, die gut ausgelastet sind und ein vernünftiges Niveau aufweisen. Und das nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch in den Dörfern der Einheitsgemeinde. In viele Einrichtungen wurde und wird investiert. „Stadt und Einheitsgemeinde haben in diesem Bereich schon viel geleistet.“ Als Vorzeigeobjekt bezeichnet Gabriel die Sekundarschule, in die der Kreis mehrere „Millionen investiert“ hat. Und er benennt weitere positive Projekte. So etwa die geplante Ausweisung eines Baugebietes hinter dem Norma-Gelände oder das Pilotprojekt zur Differenzierung des Denkmalbereiches, in das landesweit nur vier Städte aufgenommen worden sind, darunter Kalbe. „Das sind alles kleine Zeichen, woran die Bürger sehen können, dass hier noch etwas passiert, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt er.

Auch Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth erinnert daran, dass es seit Bestehen der Einheitsgemeinde nie ein Jahr ohne Haushalt gegeben habe, dass vor Ort sowohl kommunalpolitisch als auch gesellschaftlich viele Anstrengungen unternommen worden seien, das Leben lebenswert zu erhalten. „Aber wir brauchen auch ein Umdenken auf Landesebene, was die Betrachtung von Grundzentren im ländlichen Raum betrifft. Deren reale Funktion muss mehr Berücksichtigung finden“, auch bei der Fördermittelvergabe. Der Hinweis bezieht sich auch auf die Buslinie 100. Die Streckenführung über Kalbe fällt aus der Landesförderung heraus. Deshalb musste der Kreis als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) umdisponieren.